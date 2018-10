Sri Lanka, il presidente sospende il Parlamento: rimosso il primo ministro

L'annuncio della sospensione è arrivato mentre il primo ministro Ranil Wickremesinghe, allontanato da Sirisena, era impegnato in una conferenza stampa: ai giornalisti stava comunicando proprio di avere l'appoggio della maggioranza del Parlamento e aveva chiesto la riunione dell'assemblea per un voto di fiduca. Ma l'intervento di Sirisena ha sospeso i lavori dell'Aula prima che potesse riunirsi per esprimersi in merito.



Sirisena ha così estromesso il premier e il suo gabinetto sostituendolo con Mahinda Rajapaksa, controverso uomo politico che era stato primo ministro dal 2004 al 2005 e presidente dal 2005 al 2015. fu Rajapaksa a mettere fine al conflitto con le Tigri Tamil, gruppo separatista: secondo le organizzazioni che si occupano di diritti umani però lo fece con un attacco militari in cui furono uccisi migliaia di civili. Il suo governo fu messo sotto accusa anche per corruzione e omicidi di avversari politici.