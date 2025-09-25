Sri Lanka, cade funivia: morti sette monaci buddisti

Sette monaci buddisti sono morti in un incidente in funivia avvenuto nella notte in Sri Lanka. Lo riferiscono le autorità di polizia locali. Le vittime erano dirette al monastero di Na Uyana, nel centro del Paese. Secondo le prime indagini la fune dell'impianto si è rotta, causando la caduta della cabina. "C'erano 13 monaci nella cabina. Due sono riusciti a fuggire con ferite lievi, ma altri quattro sono in condizioni critiche e sette sono morti", ha detto un funzionario di polizia. Tra le vittime ci sono monaci provenienti da India, Russia e Romania. Il monastero di Na Uyana si trova a circa 130 chilometri a nord-est di Colombo.