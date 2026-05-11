Sparatoria a Nizza: almeno un morto e quattro feriti

Una persone è morta e almeno quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel quartiere dei Moulins a Nizza, nel sud della Francia. Secondo quanto riferito da fonti della polizia a BFM TV Nizza-Costa Azzurra, gli spari sono arrivati da un'auto sulla quale circolavano due persone. Secondo quanto si apprende da diversi media locali, si tratterebbe di un nuovo episodio di regolamento di conti nella malavita locale. Stando al quotidiano della città, Nice Matin, la sparatoria si è svolta nella place ddes Amaryllis. La polizia ha invitato tutta la popolazione, con un post su X, a evitare la zona. Lo stesso giornale ricorda che "questa nuova sparatoria giunge dopo un weekend di tensione" in città, dove "venerdì sera (8 maggio ndr) una drogheria del quartiere des Moulins è stata assaltata, senza vittime". Sabato 9 maggio invece colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti vicino al Pont Michel: due persone sono rimaste ferite.