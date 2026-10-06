Spagna, Corte Suprema annulla il mandato di arresto per Puigdemont

La Corte Suprema spagnola ha revocato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont, il quale, dopo quasi nove anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può ora rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici. "Il magistrato della Sezione penale della Corte Suprema, Pablo Llarena, ha emesso un'ordinanza con cui revoca, con effetto immediato e fino a nuova espressa decisione giudiziaria, i mandati nazionali di ricerca, arresto e detenzione dell'ex presidente della Generalitat della Catalogna Carles Puigdemont, nonché degli ex assessori Antoni Comín e Lluís Puig", ha reso noto la Corte in un comunicato.