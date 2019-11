Sos incendi in Australia, due persone morte e centinaia di koala uccisi

Continua l'emergenza incendi boschivi nel New South Galles, in Australia. Al lavoro, ininterrottamente, circa 1.500 vigili del fuoco per domare i 70 roghi in tutto lo stato. Al momento si registrano due persone morte, anche se diverse mancano all'appello, oltre 100 case distrutte un numero impressionante di koala morti: oltre 350, una vera e propria strage.