Somalia, raid Usa contro militanti Shebaab: uccisi 16 jihadisti

Le forze Usa hanno condotto una serie di raid aerei in Somalia in cui hanno ucciso sei jihadisti. I bombardamenti rientrano nella missione in collaborazione con l'Unione africana e le forze somale per combattere il movimento islamista degli Shebaab. Seconso il comando Usa in Africa (AFRICOM), gli Usa hanno condotto raid aerei ogni giorno dal 6 all'8 gennaio uccidendo in tutto 16 militanti.