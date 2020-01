Soleimani, Trump rilancia minacce all'Iran: "Pronti a colpire siti culturali"

Donald Trump rilancia la minaccia di colpire anche siti culturali iraniani in caso di rappresaglia di Teheran per l'uccisione del generale Qassem Soleimani, nonostante si tratti di crimini di guerra. "A loro è consentito uccidere, torturare e mutilare la nostra gente e a noi non è consentito toccare i loro siti culturali? Non funziona così", ha detto il presidente, rientrato alla Casa Bianca.