Siria, Trump: spero che Netanyahu vada d'accordo con il presidente Al Sharaa

Donald Trump ha auspicato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu vada d'accordo con il presidente siriano Ahmed al Sharaa, sostenendo che quest'ultimo stia facendo "un buon lavoro". "Spero che Netanyahu vada d'accordo con la Siria perché il nuovo presidente siriano sta lavorando duramente per fare un buon lavoro, davvero. So che è un tipo tosto. Ho ritirato le sanzioni alla Siria perché altrimenti non avrebbero avuto alcuna possibilità. Vogliamo vedere la Siria sopravvivere", ha detto Trump parlando ai giornalisti prima dell'incontro con Netanyahu a Mar-a-Lago.