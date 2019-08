Siria, le forze governative proseguono l'offensiva: rinforzi a Idlib

Il governo siriano ha ammassato rinforzi a Idleb per continuare la sua offensiva contro gli jihadisti e i ribelli in quella provincia e in altre zone adiacenti, che sono al di fuori del suo controllo nella Siria nord-occidentale. Dopo aver ripreso questa settimana la città chiave di Khan Sheikhoun e altre aree della provincia meridionale di Idlib, le forze governative sembrano voler spostarsi più a nord, verso Maaret Al Noomane.