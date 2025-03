Siria, al via comitato per la dichiarazione costituzionale

Il presidente ad interim della Siria Ahmed al-Sharaa (Jolani) ha annunciato la formazione di un comitato di sette membri per redigere una dichiarazione costituzionale per la transizione del Paese dopo il rovesciamento del governo di Bashar al-Assad. Una dichiarazione della presidenza ha annunciato "la formazione di un comitato di esperti", tra cui una donna, incaricato di redigere "la dichiarazione costituzionale che regola la fase di transizione" in Siria, aggiungendo che "il comitato sottoporrà le sue proposte al presidente", senza specificare una tempistica.