Siria, abbattuto a Idlib un caccia di Damasco: catturato il pilota

Un aereo del governo siriano è stato abbattuto nel nord-ovest della Siria e il pilota è stato catturato. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo il direttore dell'Ong, Rami Abdel Rahman, il pilota è "nelle mani" degli jihadisti del gruppo Hayat Tahrir al-Sham (ex affiliata di Al Qaeda in Siria) che controlla la regione.