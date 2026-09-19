Olanda, scontri tra polizia e manifestanti di estrema destra all'Aja

Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia, nei Paesi Bassi, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali. I tafferugli hanno portato a diversi arresti. L'evento era strettamente monitorato e ad altissimo rischio, essendo stato organizzato a ridosso dell'anniversario di una precedente manifestazione della medesima matrice svoltasi appena un anno fa.