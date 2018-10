Schengen, Austria estende controlli frontiere per altri sei mesi

La Commissione europea ha reso noto di aver ricevuto una notifica dall'Austria "che intende continuare a mantenere i controlli temporanei alle frontiere interne con Slovenia e Ungheria, fino a maggio 2019, quindi per altri sei mesi", in base all'accordo di Schengen. Lo ha dichiarato Natasha Bertaud, portavoce della Commissione Ue per la Migrazione. Bruxelles continuerà a monitorare "l'attuazione dei controlli".