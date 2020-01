San Marino, preferisce andare in carcere piuttosto che pagare una multa

A San Marino un 69enne ha preferito il carcere al pagamento di una multa. L'uomo aveva ricevuto una contravvenzione da 550 euro (più 95 di spese giudiziarie) per guida in stato di ebbrezza. Ma lui non ha voluto pagare e la polizia civile lo ha prelevato e portato in cella. La sua multa è stata commutata in una reclusione di 10 giorni e risulterà equivalente al pagamento di 51 euro al giorno.