Russia, trovato morto un ex viceministro: "Probabile suicidio"

L'ex viceministro russo del Lavoro e della Protezione Sociale, Alexei Sklyar, 50 anni, è stato trovato morto nella sua casa di Popovka, nel sobborgo moscovita di Novaja Moskva. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di suicidio. Lo riferiscono l'agenzia Tass e i quotidiani Izvestia e Moskovsky Komsomolets. Secondo il quotidiano Kommersant, l'ex viceministro avrebbe pubblicato sui social network un post di addio accusando la moglie del gesto. Secondo l'agenzia Moskva l'ex viceministro si sarebbe sparato. Aleksei Sklyar è stato viceministro del Lavoro della Federazione russa dal 2018 al 2022, con competenze per la digitalizzazione dei servizi governativi.