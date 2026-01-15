Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
il decesso nella sua casa di Mosca

Russia, trovato morto un ex viceministro: "Probabile suicidio"

Alexei Sklyar, 50 anni, sui social avrebbe lasciato un messaggio di addio

15 Gen 2026 - 11:10
© Dal Web

© Dal Web

L'ex viceministro russo del Lavoro e della Protezione Sociale, Alexei Sklyar, 50 anni, è stato trovato morto nella sua casa di Popovka, nel sobborgo moscovita di Novaja Moskva. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di suicidio. Lo riferiscono l'agenzia Tass e i quotidiani Izvestia e Moskovsky Komsomolets. Secondo il quotidiano Kommersant, l'ex viceministro avrebbe pubblicato sui social network un post di addio accusando la moglie del gesto. Secondo l'agenzia Moskva l'ex viceministro si sarebbe sparato. Aleksei Sklyar è stato viceministro del Lavoro della Federazione russa dal 2018 al 2022, con competenze per la digitalizzazione dei servizi governativi. 

mosca