Mentre nei giorni scorsi ha avuto clamore internazionale lo storico abbraccio tra due leggende della musica. Nel backstage, dopo i rispettivi show, Gilberto Gil ed Elton John si sono ritrovati a 35 anni dal loro primo incontro e l'artista britannico ha voluto rendere omaggio all'icona brasiliana del tropicalismo. "Sei una leggenda e un uomo brillante. Mi sento ancora meglio per averti conosciuto", ha detto Elton John a Gil, aggiungendo: "Che tu possa essere benedetto per tutta la tua meravigliosa musica".