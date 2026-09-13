Katy Perry, fuori programma al Rock In Rio: sul palco una fan completamente ubriaca
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La Cacique Cobra Coral sostiene di essere stata chiamata per ridurre le precipitazioni durante il festival, in particolare per l'appuntamento dell'11 settembre con il gruppo sudcoreano Stray Kids
La Fondazione Cacique Cobra Coral, organizzazione esoterica brasiliana che sostiene di poter influenzare gli eventi climatici attraverso una medium, afferma di essere stata contattata dal Comune di Rio de Janeiro per ridurre le piogge durante il fine settimana del Rock in Rio. In particolare, per l'appuntamento dell'11 settembre per l'esibizione del gruppo sudcoreano Stray Kids. Lo ha riferito il portavoce dell'organizzazione, Osmar Santos, secondo cui la richiesta dell'amministrazione del sindaco Eduardo Cavalieri era di "ridurre un po' le piogge in città".
Nessuna conferma dall'organizzazione della manifestazione, in programma dal 4 al 13 settembre, né dall'amministrazione comunale.
Mentre la manifestazione registra momenti e numeri straordinari. Nella serata del 12 settembre, per esempio, si sono contati 100mila spettatori che hanno cantato e ballato per 14 ore di fila con Maroon 5, Alok, Mumford & Sons, Demi Lovato, João Gomes, Pedro Sampaio, J Balvin, Priscila Senna, Gilsons.
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Mentre nei giorni scorsi ha avuto clamore internazionale lo storico abbraccio tra due leggende della musica. Nel backstage, dopo i rispettivi show, Gilberto Gil ed Elton John si sono ritrovati a 35 anni dal loro primo incontro e l'artista britannico ha voluto rendere omaggio all'icona brasiliana del tropicalismo. "Sei una leggenda e un uomo brillante. Mi sento ancora meglio per averti conosciuto", ha detto Elton John a Gil, aggiungendo: "Che tu possa essere benedetto per tutta la tua meravigliosa musica".
Un omaggio spontaneo che il cantante brasiliano ha ricambiato sui social: "Che bello rivederti, Elton! Che concerto incredibile al Rock in Rio. Spero che le nostre strade si incrocino di nuovo presto". I due si erano conosciuti nel 1991 a New York, durante un live benefico che aveva riunito anche Caetano Veloso, Tom Jobim e Sting. Trentacinque anni dopo, è stato Gil a voler assistere allo show di Elton John dal prato del festival, insieme alla moglie Flora Gil, poche ore dopo essersi esibito.
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La fondazione La Cacique Cobra Coral, attiva dal 1980, sostiene che la medium Adelaide Scritori incorpori lo spirito del Cacique Cobra Coral. L'organizzazione non ha però rinnovato quest'anno il contratto con Rock World, la società che organizza il festival, con cui aveva collaborato tra il 2001 e il 2015.
Secondo Santos, la fondazione sarebbe stata chiamata in particolare per venerdì 11 settembre, quando si è esibito il gruppo sudcoreano Stray Kids: durante il concerto non è caduta pioggia. Nel fine settimana Rio resta comunque interessata da instabilità atmosferica per il passaggio di un fronte freddo, con nuove precipitazioni previste nella notte.