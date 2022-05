Ripresi bombardamenti russi sull'acciaieria Azovstal

Le forze russe hanno ripreso i bombardamenti dell'acciaieria Azovstal di Mariupol subito dopo l'evacuazione di un gruppo di civili.

Lo afferma un funzionario dell'esercito ucraino, il comandante di brigata della Guardia nazionale ucraina Denys Shlega, in un'intervista trasmessa in tv. Secondo Shlega è necessario almeno un altro round di evacuazioni per far uscire tutti i civili dall'impianto e afferma che all'interno dei bunker dell'acciaieria restano decine di bambini piccoli.