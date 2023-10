Rientrati in Italia cinque attivisti torinesi fermati in Turchia

Sono rientrati in Italia cinque giovani torinesi che erano stati bloccati giovedì a Sanliurfa, in Turchia, dove si trovavano per partecipare a un evento organizzato dall'Ysp (il partito della sinistra verde).

I ragazzi fanno parte di un gruppo di "internazionalisti", composto anche da francesi e tedeschi. Quando sono stati fermati erano previste delle conferenze stampa "per condannare la guerra di aggressione turca nel nord e nell'est della Siria".