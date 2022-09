Regina Elisabetta, Mattarella: italiani piangono amata sovrana di Paese amico

"La regina Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l'esempio, intere generazioni di cittadini del mondo.

La Repubblica italiana le è grata per l'amicizia dimostrata negli anni del suo regno. Gli italiani piangono l'amata Sovrana di un Paese amico e alleato". È il testo del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scritto sul libro delle condoglianze per la morte della sovrana e posto all'ingresso della residenza dell'ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn, a Roma.