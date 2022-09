Regina Elisabetta, Biden: ha segnato era, pronti a collaborare con il re

"La regina Elisabetta ha definito un'era".

Lo scrive il presidente americano Joe Biden in un comunicato per la morte della sovrana britannica sottolineando che era una "donna di Stato dalla dignità e dalla costanza incomparabili. La sua eredità resterà nelle pagine della storia britannica e mondiale". "Non vediamo l'ora di collaborare con il re e la regina consorte negli anni a venire", ha quindi aggiunto il presidente.