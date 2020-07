Regeni, Di Maio: ambasciatore resta al Cairo, chiesti approfondimenti

"E' importante per cercare la verità sul caso Regeni avere un ambasciatore al Cairo, comprendo il dolore della famiglia ma come uomo dello Stato so che come governo stiamo facendo il meglio e il massimo", Lo dice il ministro Luigi Di Maio aggiungendo poi: "La vicenda Regeni è una ferita nazionale che riguarda tutto il Paese. Abbiamo chiesto in queste ore all'ambasciatore egiziano ulteriori approfondimenti e la procura del Cairo ha garantito il suo impegno".