Razzismo, un rapporto Ue lancia l'allarme: "Piaga diffusa in Europa"

In Europa il "razzismo basato sul colore della pelle di una persona rimane una piaga diffusa": è quanto si legge nel rapporto "Essere neri in Europa" realizzato dall'Agenzia Ue per i diritti fondamentali sulla base di interviste a 5.802 persone in 12 Paesi diversi. L'indagine rivela che negli ultimi cinque anni almeno uno terzo degli interpellati è stato vittima di discriminazioni, mentre il 5% dice di aver subito un attacco violento.