Sudan, raid su un asilo: almeno 50 vittime tra cui 33 bambini

Un attacco con droni avvenuto nella località di Kalogi, nella regione sudanese del Kordofan, avrebbe colpito un asilo nido provocando almeno cinquanta vittime, tra cui trentatré bambini. La notizia è riportata dalla Bbc, che riporta le segnalazioni arrivate sia da una organizzazione medica, la Rete dei Medici Sudanesi, sia dalle forze armate del Paese. Secondo quanto riferito, le accuse per l'offensiva ricadono sulle Forze di Supporto Rapido (Rsf), il gruppo paramilitare impegnato nel conflitto contro l'esercito sudanese. La dinamica dell'attacco risalirebbe a giovedì. Le Rsf, da parte loro, respingono le accuse e ribaltano la responsabilità sulle forze regolari. Il gruppo sostiene infatti che l'esercito avrebbe condotto, nella giornata di venerdì, un'azione con droni contro un mercato situato nella regione del Darfur, nei pressi di un deposito di carburante vicino al valico di frontiera di Adre, al confine con il Ciad.