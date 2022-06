Putin: "L'operazione in Ucraina procede secondo i piani"

"Le forze russe stanno avanzando in Ucraina e stanno raggiungendo gli obiettivi previsti dall'operazione militare speciale".

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che l'operazione procede secondo i piani. "L'esercito russo non colpisce obiettivi civili", ha poi assicurato Putin per il quale "non c'è stato nessun attacco terroristico a Kremenchuk".