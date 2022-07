Putin: "In Ucraina non abbiamo ancora iniziato seriamente"

"Tutti devono sapere che in linea di massima non abbiamo ancora iniziato nulla di serio in Ucraina.

Allo stesso tempo, non rifiutiamo nemmeno di tenere colloqui di pace. Ma coloro che rifiutano devono sapere che più andremo avanti, più sarà difficile per loro negoziare con noi". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i leader della Duma di Stato.