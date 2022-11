Putin: "Il gas russo? C'è sempre qualcuno disposto a comprarlo"

Putin torna a parlare del gas russo.

"C'è sempre qualcuno che lo compra, perché c'è un'enorme richiesta di questo prodotto in tutto il mondo. Ci sono molti consumatori e molti disposti ad acquistare il gas russo". Il presidente russo si è detto fiducioso del fatto che ci saranno abbastanza acquirenti di gas naturale anche in Europa, dopo il completamento del piano per la costruzione di un hub in Turchia. "È un progetto realistico e possiamo realizzarlo abbastanza rapidamente", aggiunge il capo del Cremlino.