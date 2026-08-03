Perù, terremoto di magnitudo 5.7 nel dipartimento di Huanuco

Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato domenica sera nel dipartimento peruviano di Huanuco, nella parte centrale del Perù. Lo ha riferito l'Istituto geofisico del Paese. La scossa è stata avvertita alle 20.42 ora locale. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 chilometri a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato a una profondità di 153 chilometri. L'Istituto nazionale di difesa civile ha comunicato, attraverso il centro nazionale per le operazioni di emergenza, che il terremoto "è stato avvertito dalla popolazione con intensità da lieve a moderata". "Finora non risultano danni alle persone o alle infrastrutture. Prosegue il monitoraggio nelle aree vulnerabili", ha scritto l'ente su X. Il territorio peruviano si trova nella fascia sismica associata alla cintura di fuoco del Pacifico, una vasta area che circonda l'oceano Pacifico e concentra gran parte dei terremoti e dei vulcani attivi del mondo.