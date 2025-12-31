Perù, scontro tra due treni verso Machu Picchu: morto un macchinista e decine di feriti

Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti a Machu Picchu ha provocato una vittima e il ferimento di almeno 30 persone nel sud del Perù. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nella zona di Pampacachua, lungo una delle linee ferroviarie più utilizzate dai visitatori, a circa mezz'ora da Ollantaytambo e a due ore dalla città di Cuzco. Secondo quanto riportato dai principali mezzi di informazione peruviani, i convogli coinvolti appartengono alle compagnie PerùRail e Inca Rail. A perdere la vita è stato Roberto Cardenas Loayza, macchinista di 61 anni. I feriti sono stati soccorsi e trasferiti in diversi ospedali e cliniche della capitale regionale, Cuzco. Le forze di polizia hanno riferito che a bordo dei treni viaggiavano decine di passeggeri, tra cui numerosi turisti stranieri, senza che siano state comunicate le loro nazionalità. Sul luogo dell'impatto sono intervenute ambulanze e squadre di emergenza, mentre sono stati avviati accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. Le autorità locali hanno attivato i protocolli di emergenza e avviato contatti con le ambasciate dei Paesi interessati. Anche l'ente per la tutela dei consumatori ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sull'accaduto.