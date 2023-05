Perù, casi di dengue in forte aumento: emergenza sanitaria in 20 regioni

Il governo del Perù ha disposto misure straordinarie per fronteggiare l'inedito aumento di casi di dengue, malattia cui vengono ricondotte almeno 70 morti dall'inizio del 2023.

Il ministero della Salute ha dichiarato emergenza sanitaria per 120 giorni in 20 regioni del Paese, invitando la popolazione a effettuare test diagnostici e gli amministratori locali a mettere in campo adeguate misure di prevenzione. Da inizio anno si sono registrati oltre 69mila contagi, in particolare a Piura, Ucayali, Loreto e Ica.