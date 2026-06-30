Sospetto uso improprio di fondi Ue da parte del gruppo Identità e Democrazia: perquisizioni anche in Italia

Il quotidiano spiega che il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli affari finanziari del Parlamento europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe "speso indebitamente", di quelli versati dall'Europarlamento per assicurarne il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio centrale per la lotta alla corruzione e ai reati finanziari e fiscali, con il sostegno di altri servizi.