Sospetto uso improprio di fondi Ue da parte del gruppo Identità e Democrazia: perquisizioni anche in Italia

Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate oggi in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e democrazia (ID) del Parlamento europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen. Lo riporta il quotidiano francese Le Monde, citando informazioni in proprio possesso.
Il quotidiano spiega che il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli affari finanziari del Parlamento europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe "speso indebitamente", di quelli versati dall'Europarlamento per assicurarne il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio centrale per la lotta alla corruzione e ai reati finanziari e fiscali, con il sostegno di altri servizi.
A Le Monde la Procura europea ha confermato "che sta attualmente conducendo misure d'indagine in Francia e in altri Paesi europei", ma si è rifiutata di fornire ulteriori informazioni "per non compromettere l'esito del procedimento in corso". La Procura europea - prosegue Le Monde - ha ricordato che agisce in qualità di "procura indipendente dell'Unione europea" incaricata di "indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Ue".
Le Monde sottolinea che le perquisizioni riguarderebbero in particolare il fondatore di una agenzia di comunicazione, indicato come tra i principali fornitori dell'RN. Il giornale mette in evidenza che Spagna, Italia, Francia e Belgio rappresenterebbero le quattro aree di attività del fondatore dell'agenzia, negli ultimi anni.