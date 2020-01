Perù, sei turisti nei guai per aver defecato tra le rovine del Machu Picchu

C'erano tre brasiliani, un argentino, un cileno e una francese. Non è l'incipit di una barzelletta, ma l'elenco dei turisti arrestati in Perù per aver vandalizzato uno dei templi sacri sulla cima del Machu Picchu. I sei avrebbero persino defecato ai piedi delle rovine. Tutti denunciati. Per l'argentino è scattato il fermo per danni all'eredità culturale del Paese.