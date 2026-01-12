Logo Tgcom24
Papa Leone incontra la leader dell'opposizione venezuelana Machado

Il Premio Nobel per la Pace è in Vaticano

12 Gen 2026 - 12:52
© IPA

© IPA

Il pontefice ha incontrato la leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace Corina Machado.

papa leone xiv
maria corina machado