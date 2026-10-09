Violento terremoto a Panama, magnitudo 7.6: panico nella capitale | Allerta tsunami per 9 Paesi

Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 chilometri a ovest di Pitaloza Arriba. Lo riporta l'istituto geologico statunitense Usgs. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6.
Seconda replica di magnitudo 6
A Panama c'è stata una seconda scossa di terremoto di magnitudo 6. Lo comunica la rete panamense Rpc tv che sta già inviando le prime immagini di palazzi incrinati e calcinacci per strada, gente per strada dopo il forte terremoto che ha colpito lo stato centramericano. Al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità stanno invitando la popolazione a non intasare le linee telefoniche e lasciare spazio ai soccorsi.
Diramata allerta tsunami per la costa orientale
Il sistema di monitoraggio tsunami degli Stati Uniti ha diramato un'allerta per potenziale minaccia tsunami per diversi Paesi che si affacciano sul Pacifico orientale, dopo il sisma che ha colpito Panama. La segnalazione di possibile minaccia riguarda Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panama, Guatemala, Messico, Perù, El Salvador, Costa Rica.