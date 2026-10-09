Violento terremoto a Panama, magnitudo 7.6: panico nella capitale | Allerta tsunami per 9 Paesi

A Panama c'è stata una seconda scossa di terremoto di magnitudo 6. Lo comunica la rete panamense Rpc tv che sta già inviando le prime immagini di palazzi incrinati e calcinacci per strada, gente per strada dopo il forte terremoto che ha colpito lo stato centramericano. Al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità stanno invitando la popolazione a non intasare le linee telefoniche e lasciare spazio ai soccorsi.