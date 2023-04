Pakistan, almeno 12 persone morte durante una ressa per il cibo

Nel sud del Pakistan almeno 12 persone, tra cui nove donne e tre bambini, sono morte in una ressa scoppiata mentre una folla di poveri raccoglieva generi alimentari gratuiti e denaro nella città di Karachi.

L'incidente è avvenuto quando le persone erano in coda fuori da una fabbrica per ottenere razioni alimentari e piccole cifre in contanti. Di solito, durante il mese di Ramadan, i ricchi distribuiscono "zakat" (elemosina) tra i poveri sotto forma di alimentari e somme in denaro.