Paesi Bassi, incendio doloso in una sinagoga di Rotterdam: quattro arresti

Incendio doloso nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo in una sinagoga di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Le forze dell'ordine hanno arrestato quattro uomini dopo aver bloccato un'auto sospetta che si aggirava nei pressi di un'altra sinagoga della città. La descrizione del conducente corrispondeva a quella di uno degli autori del precedente attacco. Non è ancora chiaro se i quattro sospetti, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, avessero in programma attacchi contro altri luoghi di culto.