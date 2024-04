Orrore in Messico, scoperti 7 cadaveri: 5 sono stati decapitati

In Messico la polizia ha scoperto sette cadaveri, cinque dei quali decapitati e un altro completamente smembrato, in un'auto lasciata in mezzo al traffico su una superstrada nelle vicinanze di Puebla.

Sui corpi c'erano messaggi scritti a mano che spiegavano le ragioni dell'uccisione. Tali messaggi vengono spesso lasciati sulle vittime delle bande di narcotrafficanti.