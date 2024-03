Onu: "In Sudan 5 milioni di persone a rischio carestia"

Quasi 5 milioni di persone potrebbero precipitare in una "catastrofica insicurezza alimentare" nei prossimi mesi in Sudan, dopo quasi un anno di guerra tra generali rivali, secondo un documento dell'Onu.

"Senza aiuti umanitari urgenti e accesso ai prodotti di base", quasi 5 milioni di sudanesi, già in situazione di emergenza alimentare, "potrebbero scivolare in una catastrofica insicurezza alimentare in alcune parti del Paese nei prossimi mesi", ha scritto il capo dell'Ufficio delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite Martin Griffiths in una nota inviata al Consiglio di Sicurezza.