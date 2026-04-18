Onu, Sánchez: "Va rinnovata, serve una donna alla guida delle Nazioni Unite"

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha chiesto di "riformare e rinnovare" l'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché rifletta meglio la realtà del XXI secolo e sia alla guida di un sistema multilaterale "più efficiente, trasparente, democratico, inclusivo e rappresentativo". Lo ha affermato intervenendo al quarto Incontro in difesa della democrazia. L'Onu, ha aggiunto il premier socialista, dovrebbe essere guidata da una donna, spiegando che "non è solo una questione di giustizia, che pure lo è, ma anche di credibilità".