Report Onu: Paesi ricchi hanno tagliato aiuti contro shock climatici

I Paesi ricchi hanno ridotto la quantità di denaro che impegnano per aiutare gli Stati in via di sviluppo a far fronte agli effetti del cambiamento climatico, anche se la necessità di tale spesa è aumentata.

Lo rivela un nuovo rapporto dell'Onu, secondo cui gli aiuti per l'adattamento climatico sono scesi a 21 miliardi di dollari nel 2021, l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi, un calo del 15% rispetto al 2020.