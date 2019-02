Onu, Guterres: "Non parteciperemo a conferenza su crisi Venezuela"

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha annunciato che le Nazioni Unite non saranno presenti all'incontro di giovedì in Uruguay sulla crisi in Venezuela. Non faremo "parte di nessuno di questi gruppi per dare credibilità alla nostra continua offerta di buoni uffici e trovare una soluzione politica alla crisi", ha spiegato. Stiamo "seguendo con molta preoccupazione - ha aggiunto - l'evoluzione" degli eventi nel Paese.