Onu, Guterres: fermare l'escalation in Libia e Iran

"Sono in costante contatto con i leader mondiali e il mio messaggio è semplice e chiaro: fermare l'escalation, esercitare la massima moderazione, far ripartire il dialogo". Lo dice il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, dopo i venti di guerra che spirano dall'Iran alla Libia. "Le tensioni geopolitiche sono ai massimi livelli di questo secolo. Anche la non proliferazione nucleare non può più essere data per scontata", aggiunge Guterres.