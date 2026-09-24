Abbas all'Onu: "Vogliamo uno Stato non militarizzato e in pace con Israele"

Oggi all'Assemblea Onu è il giorno degli interventi di Netanyahu e del presidente palestinese Mahmoud Abbas, che però sarà collegato in videoconferenza visto che per il secondo anno consecutivo gli Usa gli hanno negato il visto. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese ha affermato la volontà di uno Stato palestinese democratico, non militarizzato e che viva in pace al fianco dello Stato di Israele.