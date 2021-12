Omicron, Johnson prende tempo: per ora niente stretta

Londra per ora non adotterà nuove restrizioni anti Covid, come ad esempio un lockdown, ma il governo intende tenere sotto "controllo costante" i dati sull'impennata della variante Omicron e non esclude un giro di vite nei prossimi giorni. Lo ha detto il premier Boris Johnson dopo una riunione del Consiglio dei ministri, sottolineando come la situazione sia "estremante difficile" e raccomandando cautela ai britannici e incoraggiandoli a vaccinarsi.