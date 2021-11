Omicron, Iss: nessuna evidenza che provochi una malattia più grave

Afp

"Non ci sono ancora evidenze che l'infezione con Omicron causi una malattia più grave rispetto alle altre varianti". E' quanto scrive l'Istituto superiore di sanità in un primo report pubblicato sul suo sito. "Al momento - affermano gli esperti - non è ancora chiaro se la variante Omicron sia più trasmissibile rispetto alle altre, inclusa la Delta".