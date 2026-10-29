Obama: "La Casa Bianca si piega al volere di Putin e tradisce gli ucraini"

"La Casa Bianca si sta piegando al volere di Vladimir Putin e sta tradendo gli ucraini che combattono per la propria libertà e democrazia, abbandonandoli al loro destino". Lo ha detto l'ex presidente Barack Obama, durante un comizio ad Atalanta, in Georgia. "Ecco fatto! Hanno scelto di intraprendere una guerra che non era affatto necessaria", ha aggiunto, parlando del conflitto con l'Iran, e "hanno deciso di imporre i dazi. È per questo che i prezzi stanno salendo ed è per questo che il costo della benzina è così elevato. Si potrebbe pensare che, quantomeno, di fronte a tutto ciò, l'attuale presidente avrebbe fatto approvare qualche provvedimento per ridurre i prezzi", ha concluso Obama, parlando di Donald Trump.