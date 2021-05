Nuova Zelanda: "Sui diritti umani siamo molto distanti dalla Cina"

-afp

La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha rimarcato le differenze con la Cina sulle questioni relative ai diritti umani, mentre il suo governo viene criticato per non essere abbastanza fermo con Pechino sulla questione. La Ardern ha detto che il suo Paese ha già espresso a Pechino "profonde preoccupazioni" per l'erosione delle libertà democratiche a Hong Kong e per come viene trattata la minoranza uigura dello Xinjiang.