Nucleare Iran, colloqui di Vienna defini "costruttivi"

I colloqui di Vienna per rilanciare l'accordo sul nucleare procedono "in modo costruttivo e con progressi": lo sostiene il viceministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, citato dall'agenzia Irna. La trattativa in corso dal 29 novembre nella capitale austriaca "punta ad ottenere risultati" ha affermato Bagheri Kani, che è anche il capo negoziatore per il nucleare di Teheran.