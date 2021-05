Nucleare Iran, Aiea: Teheran ha uranio arricchito 16 volte oltre limite 

ansa

L'Iran ha uno stock di uranio arricchito 16 volte superiore al limite consentito dall'accordo internazionale del 2015. Lo ha reso noto il capo dell'Aiea, Rafael Grossi. Il direttore generale dell'organismo Onu di vigilanza nucleare inoltre si è detto "preoccupato" per le mancate informazioni da parte di Teheran su siti in cui potrebbero essere state condotte attività nucleari non dichiarate.