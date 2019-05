Nigeria, Unhcr: da aprile 20mila persone in fuga verso il Niger

Il recente acutizzarsi delle violenze in alcune aree della Nigeria nordoccidentale ha costretto, da aprile, circa 20mila persone a cercare rifugio e condizioni di vita più sicure in Niger. Lo riporta l'Unhcr, esprimendo preoccupazione "per il deteriorarsi delle condizioni di sicurezza in Nigeria" mentre lavora "a stretto contatto con le autorità del Niger per garantire assistenza di base e per registrare i nuovi arrivati".