Nigeria, liberati tutti gli studenti rapiti a novembre nello Stato di Niger

"Circa altri 130 studenti rapiti nello stato di Niger sono stati liberati, non ce n'e' piu' nessuno in stato di prigionia", ha scritto il portavoce della presidenza, Sunday Dare, in un messaggio pubblicato su X, accompagnato da una fotografia che ritrae alcuni bambini sorridenti. Secondo quanto riferito alla France Presse da una fonte delle Nazioni Unite, i giovani saranno trasferiti martedi' a Minna, capitale dello Stato di Niger.