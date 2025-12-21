Nigeria, liberati tutti gli studenti rapiti a novembre nello Stato di Niger

© X
Il governo della Nigeria ha comunicato di aver ottenuto la liberazione di altri 130 studenti sequestrati nel mese di novembre nel centro-nord del Paese. L'annuncio e' arrivato attraverso un portavoce della presidenza, che ha confermato la conclusione positiva delle operazioni.
Gli studenti erano stati rapiti la notte del 21 novembre da uomini armati che avevano fatto irruzione nel dormitorio di una scuola cattolica situata in un'area rurale dello Stato di Niger. In precedenza, all'inizio di dicembre, circa un centinaio di altri studenti dello stesso istituto, anch'essi sequestrati durante l'attacco, erano gia' stati rilasciati.
"Circa altri 130 studenti rapiti nello stato di Niger sono stati liberati, non ce n'e' piu' nessuno in stato di prigionia", ha scritto il portavoce della presidenza, Sunday Dare, in un messaggio pubblicato su X, accompagnato da una fotografia che ritrae alcuni bambini sorridenti. Secondo quanto riferito alla France Presse da una fonte delle Nazioni Unite, i giovani saranno trasferiti martedi' a Minna, capitale dello Stato di Niger.
Il sequestro risale al 21 novembre, quando diverse centinaia di studenti e membri del personale scolastico erano stati portati via dal collegio misto St. Mary, nel villaggio isolato di Papiri. L'episodio si inseriva in una fase caratterizzata da un aumento dei rapimenti di massa nel Paese, fenomeno che aveva richiamato alla memoria il sequestro di quasi 300 studentesse a Chibok nel 2014, attribuito al gruppo jihadista Boko Haram.